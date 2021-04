Em busca da reabilitação no Campeonato Mineiro, o Atlético enfrenta o Boa Esporte,neste domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Com 21 pontos, na liderança da competição, o Galo busca o triunfo para garantir a primeira posição da fase de classificação com uma rodada de antecipação

No momento, o Alvinegro, que vem de derrota para o Cruzeiro no último domingo, tem dois pontos de vantagem para o América (que já jogou na rodada) e quatro para a Raposa.

Na outra ponta da tabela, o Boa, goleado na última quarta pelo Tombense, em duelo atrasado da oitava rodada, vive situação desesperadora na luta contra o rebaixamento.

Com apenas cinco pontos, a equipe boveta precisa vencer e ainda torcer para que Patrocinense ou Uberlândia não vençam na rodada, para não ter a queda ao Módulo II decretada já neste domingo.

Os times

Para o confronto, o Galo não vai poder contar com o zagueiro Igor Rabello, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico, e com o atacante Hulk, expulso no mesmo jogo. Na defesa, o comandante alvinegro tem Junior Alonso, Réver, Gabriel, além do jovem Micael como opções.

Com a proximidade da estreia na Copa Libertadores, diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas, Cuca pode optar em poupar alguns jogadores.

Entre os que mais atuaram nos últimos jogos estão Alonso e Keno, titulares nos cinco jogos que Cuca dirigiu o time na temporada.

Nesse caso, o comandante tem à disposição diversas opções no extenso elenco alvinegro.

Do lado do Boa, o técnico Gabardo Júnior não vai poder contar com o zagueiro Alex Alves, expulso contra o Tombense. Em seu lugar, Gabriel deverá ganhar uma oportunidade de iniciar jogando.

Por outro lado, o zagueiro Márcio e o lateral-esquerdo Matheus Müller voltam a ficar à disposição, após cumprirem suspensão automática. Dos dois, apenas o segundo deve aparecer no onze inicial neste domingo.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso (Gabriel) e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savarino, Keno (Marrony) e Eduardo Vargas. Técnico: Cuca

BOA ESPORTE

Carlos Miguel; Yuri Ferraz, André, Gabriel e Mateus Müller; Tiago Peralta, Dieguinho, Romeu (Carlos César), Léo Coca; Fabinho e Jefferson. Técnico Gabardo Júnior

DATA: 18 de abril de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Ronei Candido, auxiliado por Felipe Alan Costa e Douglas Almeida Costa

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere