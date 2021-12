Na Copa do Brasil de 2021, o Bahia venceu o Atlético em Feira de Santana, mas o Galo se classificou

Depois de o Flamengo vencer o Ceará, o Atlético terá nova chance de confirmar o título brasileiro nesta quinta-feira (2). Porém, para conquistar o Brasileirão no duelo com o Bahia, em Salvador, o Galo terá de quebrar um tabu de 18 anos sem vencer o Tricolor como visitante.

A última vitória do Atlético sobre o Bahia enquanto jogou fora de casa foi em abril de 2003. Com dois gols de Guilherme, um de Alexandre e outro de André Luís, o Galo venceu por 4 a 2, no Brasileirão daquele ano. Jair e Nonato descontaram.

Desde então, foram nove reencontros em terras baianas. Nos sete primeiros, sendo dois em Pituaçu e cinco na Fonte Nova, sempre houve empate. Já nos duelos mais recentes com o Bahia como mandante, os donos da casa foram vitoriosos.

No Brasileirão de 2020, o Atlético abriu o placar no confronto disputado no Estádio do Pituaçu com gol de Savarino. Porém, o Tricolor virou a partida para 3 a 1, com Danielzinho e Gilberto, que marcou duas vezes.

As equipes voltaram a se encontrar pela Copa do Brasil de 2021. Em Feira de Santana, o Tricolor venceu por 2 a 1, mas o resultado deu a vaga nas quartas de final para o Galo, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Mineirão.

Caso encerre o tabu e vença o Bahia nesta quinta, o Atlético chegará a 81 pontos e confirmará o título do Campeonato Brasileiro. Único concorrente ainda vivo na disputa, o Flamengo poderá somar, no máximo, 79.

