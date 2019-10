Ele foi o último a se incorporar ao grupo de jogadores alvinegro, como terceira opção para uma posição que vem sendo motivo de dor de cabeça para Rodrigo Santana. Se Ricardo Oliveira e Alerrandro se viram diante de jejuns preocupantes, o argentino Franco di Santo chegou com a expectativa de resolver a carência de gols do comando do ataque do Galo.

E mesmo em atuações negativas do time, conseguiu fazer sua parte. Em três jogos como titular, foram dois gols – um diante do Botafogo, no Engenhão (derrota por 2 a 1) e outro na eliminação para o Colón na Copa Sul-Americana, no Mineirão. E mesmo quando não marcou, o camisa 26 mostrou boa movimentação diante da área, ajudando a abrir espaço para os meias.

Encerrada diante do Ceará a sequência de sete derrotas no Campeonato Brasileiro, a ordem é voltar a mirar a zona de classificação à Libertadores. E uma boa chance de embalar vem hoje, quando o Atlético se iguala aos demais rivais e disputa sua partida adiada da 21ª rodada da competição. Às 19h15, recebe o Vasco no Independência.

Uma chance para o jogador natural de Mendoza marcar pela primeira vez na casa do Galo. Se é o caso de justificar a média atual de gols (um a cada 123 minutos), então é de se esperar que ele balance as redes diante do alvinegro de São Januário, comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Para chegar aos 33 pontos, o Galo entra em campo modificado por necessidade no setor ofensivo. Com estiramento na coxa direita e sem prazo definido para retorno, o colombiano Chará dá lugar ao venezuelano Otero, mantendo uma 'trinca Mercosul' com Cazares e Di Santo. Luan tem tudo para ser o quarto homem de frente, mantendo a formação da segunda etapa diante do Vozão, que marcou a virada no placar.

Reforços

Luxemburgo não conta com o lateral Danilo Barcelos e o meia-atacante Clayton que, por ainda pertencer ao Atlético, ficam fora por obrigação contratual. A novidade pode ser a estreia do meia Felipe Ferreira, contratado ao CRB-AL. Fora da partida contra o Corinthians (derrota por 1 a 0), também por questões contratuais, os volantes Richard e Fellipe Bastos retornam, assim como o zagueiro Oswaldo Henríquez, que cumpriu suspensão.

ATLÉTICO x VASCO

Atlético

Cleiton; Patric; Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Otero; Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana

Vasco

Fernando Miguel; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Raul e Marcos Júnior. Rossi, Talles Magno e Ribamar.

Técnico Vanderlei Luxemburgo

Horário: 19h15

Local: Independência

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Éder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo d'Alonso Ferreira (SC)

TV: Premiere