Após o bom início no comando do Atlético, obtendo quatro dos seis pontos disputados, o técnico Vagner Mancini tem a missão de fazer com que o Alvinegro supere um incômodo retrospecto no torneio, para sonhar com voos maiores ainda em 2019.

O triunfo por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (21), foi apenas o segundo do Galo sobre equipes que ocupam as dez primeiras posições na tabela.

Antes de vencer o Santos, o Atlético havia levado a melhor apenas sobre o Flamengo, quando bateu o Rubro-Negro por 2 a 1, no Independência, no dia 18 de maio, na 5ª rodada do Brasileirão.

No total, o Alvinegro somou apenas nove dos 42 pontos contra os atuais dez primeiros do torneio, fruto de nove derrotas, três empates, além das duas vitórias. Tal retrospecto gera um aproveitamento de apenas 21,4%.

Opostos

Tentando alçar voos maiores no Brasileiro, após quebrar o jejum de quatro jogos sem vitórias, o Galo não teve a situação agravada na tabela durante a seca de triunfos, em função do bom rendimento contra equipes da parte debaixo do campeonato.

O aproveitamento do Atlético contra times que ocupam da 11ª a 20ª posição é de 61,53%. Contra essas equipes, o Alvinegro conquistou sete vitórias, três empates e três derrotas.

Para tentar mudar tal cenário contra os melhores colocados do Brasileirão, o Galo, 12º, com 35 pontos, enfrenta o São Paulo, quarto colocado, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.