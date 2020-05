Considerando apenas três dos sete jogadores que estão fora dos planos de Jorge Sampaoli, no Atlético, os gringos Ramon Martinez (volante), Lucas Hernandez (lateral-esquerdo) e Franco Di Santo (atacante), o Atlético põe as mãos na consciência e, hoje, enxerga o quão caros custaram aos cofres.

Trazidos durante a gestão do diretor executivo Rui Costa, que deixou o clube no início da temporada, o trio custou mais que a dívida paga à Fifa na última semana, envolvendo o meia Maicosuel e a Udinese, da Itália. Na ocasião, com ajuda de parceiros, o presidente Sérgio Sette Câmara viu pouco mais de R$ 13 milhões indo para a Europa.

Para se ter noção, de acordo com o ex-diretor, só pelo uruguaio e pelo paraguaio, foram desembolsados cerca de R$ 18 milhões. Segundo Rui, investimentos estes, feitos com ajuda de parceiros. Di Santo, segundo o cartola, veio a custo zero. O argentino, em negociação, acertou salários e as tradicionais luvas, que seriam de cerca de 200 mil euros, hoje quase R$ 1,25 milhão.

Terceira opção no elenco, Hernandez fez apenas sete jogos pelo clube. Martinez, por sua vez, 14. Já Di Santo, o mais utilizado dos três, entrou em campo 33 vezes.