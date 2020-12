No ano passado, a receita total do América foi de R$ 30,8 milhões. Passar pelo Palmeiras nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30, no Independência, e garantir presença na decisão da Copa do Brasil, assegura ao clube, que já faturou R$ 17,6 milhões com as premiações da competição, pelo menos mais R$ 22 milhões nos cofres, pois esta é a cota recebida pelo vice-campeão. Quem levantar a taça, embolsa R$ 52 milhões.

Mas não é só o dinheiro que trará felicidade ao Coelho em caso de sequência no segundo torneio nacional em importância, perdendo apenas para a Série A. Ser finalista fará com que o time de Lisca alcance o maior feito de toda a história do clube, que completa 109 anos em abril do ano que vem.

O jornal O Estado de S. Paulo do dia seguinte ao grande jogo entre Palmeiras e América, pelo Brasileirão de 1973

Sim, o América é bicampeão da Série B, com os títulos de 1997 e 2017, mas o maior feito do clube, em nível nacional, é sem dúvida a grande campanha no Brasileirão de 1973, quando foi sétimo colocado, sua melhor posição no torneio desde 1971, quando participou pela primeira vez.

E curiosamente, superar a façanha do time comandado por Orlando Fantoni, e depois por Barbatana, terá sabor de vingança para os americanos.

Duro golpe

O Campeonato Brasileiro de 1973 teve 40 clubes, divididos em quatro grupos na primeira fase. O América venceu a sua chave, que contava com Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Atlético e Botafogo, além de Olaria, América-RJ e Figueirense.

A segunda fase, que foi semifinal, teve dois grupos de dez equipes. O Coelho teve um início arrasador na sua chave, vencendo as três primeiras partidas, contra Vasco (2 a 1), Ceará (4 a 1) e Tiradentes-PI (2 a 0).

Na quarta rodada, o time que tinha trocado de comando, com Orlando Fantoni saindo e entrando Barbatana, por questões contratuais, encarava o atual campeão Palmeiras, que vinha de três empates sem gols contra Coritiba, Bahia e Internacional.

O jogo Palmeiras x América, de 23 de janeiro de 1974, num Pacaembu com 64.475 pagantes, e que teve na preliminar São Paulo 3 x 0 Guarani, pelo Grupo 2, com um hat-trick de Mirandinha, era o confronto mais aguardado daquela quarta rodada da segunda fase do Brasileirão.

Os dois primeiros de cada chave se classificavam para o quadrangular decisivo. E o América liderava o Grupo 1 com 100% de aproveitamento.

Fez um jogo equilibrado com o Palmeiras, que tinha craques como Leão, Luís Pereira, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha e César, entre outros, sob o comando de Oswaldo Brandão.

Leivinha fez 1 a 0 com dois minutos, mas Cândido empatou aos 27 da etapa final. Mas o Coelho não segurou o placar. César fez 2 a ,1 aos 33, e Leivinha decretou o 3 a 1 aos 37.

Depois, o América caiu de produção, e perdeu uma das duas vagas do Grupo 1 na fase final. Os classificados foram Palmeiras, que chegou ao bicampeonato, e Internacional.

Agora, o time de Lisca tem a chance de vingar a grande decepção americana vivida em 1973. E pode ter sabor dobrado, com os cofres cheios.

A FICHA DO JOGO PELO BRASILEIRÃO DE 1973

PALMEIRAS 3

Leão; Eurico, Luis Pereira, Alfredo (Polaco) e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu, Leivinho, César e Nei. Técnico: Oswaldo Brandão

AMÉRICA 1

Nenca; Baiano, Vânder, Luís Alberto e Cláudio; Pedro Omar e Juca Show; Eli Mendes, Cândido, Spencer e Tião (Dirceu). Técnico: Barbatana

DATA: 23 de janeiro de 1974

ESTÁDIO: Pacaembu

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 4ª rodada do Grupo 1 da segunda fase do Campeonato Brasileiro

GOLS: Leivinha, aos 2 minutos do primeiro tempo; Cândido, aos 27, César, aos 33, e Leivinha, aos 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Nivaldo dos Santos (RJ)

PÚBLICO: 64.475

RENDA: Cr$ 603.713,00