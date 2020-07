Um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira no Twitter vem das arquibancadas atleticanas. E não poderia ser diferente. Em 8 de julho de 1920, nascia em Nova Espera, interior de Minas, Ana Cândida de Oliveira Marques, uma das torcedoras mais ilustres do alvinegro.

Conhecida como a "Vovó do Galo", ela acompanha o clube de coração há várias décadas e, até hoje, faz questão de marcar presença em todos os jogos na capital. Aos 100 anos, dona Ana vem recebendo diversas homenagens e, nesta quarta, ganhou destaque na capa e na contracapa da versão digital do Hoje em Dia.

Além disso, a Vovó do Galo também ganhou um perfil especial no Instagram. Idealizado pela cervejaria Brahma, a conta apresenta 100 mensagens de vídeo, parabenizando a ilustre torcedora. Uma delas, do repórter Henrique André, setorista do Atlético pelo HD.