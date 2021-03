A onda roxa decretada pelo governador Romeu Zema em Minas Gerais pelos próximos 15 dias deve proibir a realização dos jogos do Campeonato Mineiro no mínimo nas duas próximas semanas, provocando um atraso no calendário da competição e jogando o clássico Cruzeiro x Atlético exatamente para o dia em que o confronto completa 100 anos: 17 de abril de 2021.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) precisará de muitos argumentos para convencer os integrantes do Comitê Extraordinário Covid-19 a não proibir os jogos do Estadual em Minas Gerais pelo menos nas duas próximas semanas.

Inicialmente marcado para 3 de abril, o clássico Cruzeiro x Atlético, caso o Campeonato Mineiro seja paralisado por duas semanas, deve ser disputado em 17 de abril, dia exato do centenário do confronto Inicialmente marcado para 3 de abril, o clássico Cruzeiro x Atlético, caso o Campeonato Mineiro seja paralisado por duas semanas, deve ser disputado em 17 de abril, dia exato do centenário do confronto

No grupo há uma visão única de que a alegação e que no jogo em si o risco de transmissão praticamente inexiste não é suficiente, pois o deslocamento das equipes, o uso de ônibus e hotéis decretam um grande problema.

Até porque, os hotéis estão proibidos de receber hóspedes, e este é o ponto principal para a proibição de partidas de competições nacionais, como a Copa do Brasil, ou de outros estaduais, como o Paulistão, em Belo Horizonte, como aconteceria nesta semana.

Clássico

Assim, com a paralisação do Módulo I por duas semanas, a quinta, sexta e sétima rodadas terão de ser adiadas, pois a proibição de jogos terminaria no dia 31 de março, uma quarta-feira, quando estavam marcados quatro jogos da oitava rodada, que teria dois confrontos no dia anterior.

Neste dia teria de ser disputada a quinta rodada. A sexta seria no final de semana seguinte, com jogos dia 3 de abril, data original do clássico, e 4, um domingo.

Se a Copa do Brasil não parar, o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê a segunda fase da competição disputada em 7 de abril. Assim, a data não poderia ser usada pelo Campeonato Mineiro.

A sétima rodada aconteceria em 10 e 11 de abril, a oitava no meio de semana e a nona rodada, que tem como atração o clássico Cruzeiro x Atlético, teria de ser disputada nos dias 17 e 18 de abril, sábado e domingo.

Tabela

Na tabela original do Módulo I, o clássico está marcado para um sábado, dia 3 de abril, às 19h. Se forem mantidos dia de semana e horário, ele seria em 17 de abril, às 19h, no Mineirão.

O primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro (Palestra Itália) foi disputado em 17 de abril de 1921, um amistoso realizado no Prado Mineiro, em Belo Horizonte, que terminou com vitória palestrina por 3 a 0.

Libertadores

Um problema que este adiamento pode provocar é em relação à participação atleticana na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. O sorteio será em 9 de abril, na sede da Confederação Sul-Americana de Fubteol (Conmebol), em Luque, no Paraguai.

O Galo conhecerá seus rivais numa disputa que se inicia originalmente, pelo calendário 2021, com jogos nos dias 20, 21 e 22 de abril.

Assim, o atraso no Campeonato Mineiro pode fazer com que o clássico Cruzeiro x Atlético seja disputado na véspera da estreia atleticana na Libertadores, uma das prioridades do clube neste ano.