Nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, uma modalidade na qual a medalha de ouro garantirá um prêmio especial é o tênis em cadeira de rodas. Os vencedores, tanto no masculino como no feminino, garantirão a classificação para os Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio.

Um dos atletas brasileiros que luta tanto pela glória no Parapan como pela vaga em Tóquio é Daniel Rodrigues. O atleta mineiro encara este desafio com confiança, pois já obteve conquistas importantes. No Mundial do Japão, em 2016. ficou com a prata no individual e em duplas. Nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, em 2015, ganhou bronze no individual.

O atleta mineiro Daniel Rodrigues luta pela vaga em Tóquio

Porém, Daniel quase desistiu o esporte. “Quando fui fazer a primeira aula experimental, eu odiei. Não consegui acertar a bolinha. Minha mão machucava toda porque eu andava de muletas, não de cadeira. Então achei tudo ruim. Mas eu era muito tímido, não sabia falar não. Então toda vez que o treinador perguntava se eu voltaria na próxima semana, eu respondia que sim”, afirma o tenista.

E de tanto retornar ele se desenvolveu no esporte, tendo também participado de uma edição dos Jogos Paralímpicos. Além disso, ele passou a ter uma nova percepção do esporte e das competições: “Eu acho muito especial toda competição na qual você representa o Brasil”.

Regras do esporte

O tênis em cadeira de rodas é dividido em duas classes: open e quad. No Open participam atletas que têm lesão permanente em uma ou duas pernas, mas que não tenham lesões nos membros superiores. Já na categoria quad, além da lesão nos membros inferiores, os atletas têm alguma deficiência nos membros superiores.

A principal diferença em relação ao tênis tradicional é que no tênis em cadeira de rodas a bola pode quicar duas vezes, sendo que o segundo quique pode ser fora da quadra. Nos Jogos Parapan-Americanos participam 24 homens na categoria open, 12 mulheres na open e oito atletas no quad, categoria na qual homens e mulheres competem juntos. A definição dos atletas que participam do Parapan segue o ranking mundial do dia 8 de julho.

Estreia do Quad

O tênis em cadeira de rodas está no programa Parapan-americano desde 2011. Mas a categoria quad só vai estrear agora, uma alegria para Ymanitu Silva: “Para mim é muito especial, pois sempre vi meus parceiros de equipe e de seleção indo para o Parapan. E sempre ficava com aquele gostinho de participar dessa competição. Não existia a minha categoria. Estou muito ansioso e contente de representar o meu país, de participar da delegação para fazer a minha primeira participação no Parapan e tentar trazer uma medalha”.

Os Jogos Parapan-Americanos de Lima acontecem entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro.

