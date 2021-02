Cotados para substituir (um deles) Jorge Sampaoli, caso o técnico argentino decida trocar o Atlético pelo Olympique de Marselha, da França, Cuca e Renato Portaluppi têm os nomes aprovados por parte da torcida alvinegra, mas também sofrem com a rejeição de outra parcela da massa.

Cuca, que comandou o Galo de 2011 a 2013, sendo o treinador da inédita conquista da Copa Libertadores, e que em 2012 foi vice-campeão brasileiro, tem a gratidão de alguns, mas, por ter trocado o Atlético pelo Shandong Luneng, da China, se tornou persona non grata para outros.

Na ocasião, o Alvinegro se preparava para disputar o Mundial de Clubes e a informação do acerto com os chineses acabou vazando. Apesar de ter viajado ao Marrocos, a derrota para o Raja Casablanca foi motivo para que muitos jogassem na conta do técnico o fracasso; a instabilidade gerada no grupo com o acerto é o argumento de quem não o quer de volta.

Ainda sobre Alexi Stival, um outro motivo, este bem mais grave, também faz com que parte da torcida rechace o retorno: em 1987, ainda como atleta do Grêmio, ele e outros dois jogadores foram condenados por estupro de uma menina de 13 anos, na Suíça, durante uma excursão do Tricolor Gaúcho. Os jogadores brasileiros, incluindo Cuca, ficaram presos no país por 28 dias. Eles foram condenados dois anos depois pela Justiça suíça, mas cumpriram a pena em liberdade. O caso voltou a ganhar holofotes recentemente, quando Robinho foi condenado pela justiça italiana, também por estupro.

Gaúcho

Já Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, também divide opiniões. Técnico vencedor com o Grêmio, ele teve passagem apagada (dentro das quatro linhas) quando defendeu o Atlético em 1994, na famosa Selegalo. Num time formado com estrelas - além do ex-atacante, o time mineiro tinha Neto, Gaúcho, Adilson Batista e outros -, Renato foi mais notícia fora do que dentro de campo. Ele fez apenas 36 jogos e marcou 10 gols.

Apesar dos mais novos terem o polêmico comandante como referência apenas com a prancheta, outros, "das antigas", guardam na memória o insucesso que o ex-jogador teve quando vestiu a camisa preta e branca.

De acordo com a Rádio Itatiaia, Sampaoli deve comunicar em breve sua saída. Enquanto isso não acontece, nomes são especulados a todo momento. Conforme trouxe o Hoje em Dia, no início da semana passada, Cuca e Renato são, sim, de interesse da cúpula atleticana.