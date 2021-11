Cruzeiro se despedirá da torcida na temporada 2021 diante do Náutico, no Mineirão

Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença na partida entre Cruzeiro e Náutico nesta quinta-feira (25), às 20h, no Mineirão. O duelo pela última rodada do Campeonato Brasileiro marcará a despedida do volante Ariel Cabral e do atacante Rafael Sóbis.

O Gigante da Pampulha liberou 100% da lotação do estádio, embora, por enquanto, o setor laranja não esteja disponível. Dependendo da demanda, o clube pode mudar a decisão. Os preços variam por setores e custam a partir de R$ 10. O valor máximo chega a R$ 100.

Nesta partida, haverá a modalidade solidária que permitirá que torcedores paguem meia entrada levando um quilo de alimento não perecível. Todos os bilhetes são vendidos pelo site ingressos.cruzeiro.com.br.

Crianças de até 12 anos poderão assistir o duelo de forma gratuita. Nesta quarta-feira (24), de 10h às 14h, a bilheteria do Barro Preto estará liberada para retirada de ingressos. Para essa modalidade, a quantidade está limitada a 1% da capacidade de cada setor.

Para acessar o estádio, os protocolos contra a Covid-19 seguem os mesmos: uso de máscaras; apresentação de documento de identificação; comprovante das duas doses da vacina (ou dose única da Janssen) ou, ainda, teste PCR negativo com até 72h de antecedência ao jogo.

Despedidas

O jogo também marcará a despedida do atacante Rafael Sóbis, que recentemente anunciou sua aposentadoria. O jogador vestiu a camisa celeste por 177 jogos, marcou 37 gols e conquistou importantes títulos para o Cruzeiro como duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018, e um Campeonato Mineiro (2018).

Ariel Cabral também se despede da Raposa devido ao término de contrato e marcará, neste embate, seu jogo número 200.

Valores dos ingressos

Setor amarelo superior/inferior: R$ 20 (inteira), R$ 10 (sócio), R$ 10 (meia) e R$ 10 (meia solidária)

Setor vermelho superior: R$ 40 (inteira), R$ 20 (sócio), R$ 20 (meia) e R$ 20 (meia solidária)

Setor vermelho inferior: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia) e R$ 30 (meia solidária)

Setor roxo superior: R$ 80 (inteira), R$ 40 (sócio), R$ 40 (meia) e R$ 40 (meia solidária)

Setor roxo inferior: R$ 100 (inteira); R$ 50 (meia) e R$ 50 (meia solidária)

