O desempenho do São Paulo nos dois jogos adiados que ele ainda tem para disputar pode desequilibrar a briga pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor ainda não enfrentou os dois últimos colocados da competição em partidas que são válidas pelo turno. E este cenário interessa diretamente ao Atlético, que atualmente ocupa a primeira colocação da competição e aparece como um dos candidatos ao título.

A vitória por 3 a 1 do São Paulo sobre o Bahia, no último sábado, em Salvador, manteve o tricolor paulista com o melhor aproveitamento da Série A, e ainda com dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes

Na próxima quinta-feira, às 19h, ele encara o lanterna Goiás, às 19h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Este confronto é válido pela primeira rodada e foi adiado, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pedido do clube goiano, que vivia um surto de Covid-19 em seu grupo de jogadores.

Os são-paulinos passarão a ter o mesmo número de jogos da maioria dos concorrentes no próximo dia 9 de dezembro, quando recebe o vice-lanterna Botafogo, às 21h30, no Morumbi, em partida pela 18ª rodada que foi adiada para que os paulistas enfrentassem o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Antes deste confronto com o Botafogo, o São Paulo recebe, também no Morumbi, no próximo domingo (6), às 20h30, pela 24ª rodada, o 16º colocado Sport.

Liderança

Com um ponto a menos que o Atlético, vencendo o Goiás na próxima quinta-feira, o São Paulo assume, pela primeira vez, a liderança do Brasileirão.

Nesta partida, o time de Fernando Diniz terá uma vantagem física que não pode ser descartada neste momento da temporada. O São Paulo jogou no último sábado (28), à noite, quando fez 3 a 1 no Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. O Goiás, antes de recebê-lo em Goiânia, entra em campo nesta segunda-feira (30), encarando o Grêmio, às 18h, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, em jogo adiado da sexta rodada, por causa da decisão do Campeonato Gaúcho.

Se superar o lanterna, na capital goiana, o São Paulo chega aos 44 pontos, dois a mais que o Galo, em 22 partidas, uma a menos que a equipe de Jorge Sampaoli, e ao aproveitamento de 66,7%, que é a marca segura para se ser campeão brasileiro nesta Era dos Pontos Corridos, pois representa 76 pontos ao final das 38 rodadas.

O confronto com o Botafogo, último jogo atrasado do São Paulo, acontece após ele encarar o Sport, no Morumbi, pela 24ª rodada, logo depois de o Galo jogar contra o Internacional, no Mineirão, isso na noite do próximo domingo.

De toda forma, existe a possibilidade de o tricolor paulista abrir cinco pontos em relação ao Atlético ao terminar de pagar suas partidas atrasadas. Isso acontece caso ele vença Goiás e Botafogo, e são-paulinos e atleticanos tenham resultados iguais na 24ª rodada.

Após o São Paulo passar a ter o mesmo número de confrontos dos demais clubes, exceto Flamengo e Grêmio, que terão uma partida a menos, serão disputadas ainda 14 rodadas, com 42 pontos em jogo. E o tricolor paulista ainda terá um confronto direto com o Atlético, pela 26ª rodada, ainda sem data certa, mas podendo ser dia 20 de dezembro, no Morumbi.

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A