Enquanto curte o verão escandalte do Rio de Janeiro, Guga não vê a hora do telefone tocar com a passagem marcada para Belo Horizonte. É a decisão de que irá jogar no Atlético, algo que dificilmente não acontecerá em 2019. O próprio empresário do jogador, Marcos Casseb, adota discurso de negócio selado. Ainda que faltam detalhes.

Em contato com o Hoje em Dia, o agente explicou que são pendências de ordem de "fluxo de pagamento". Ou seja, o Atlético e o Avaí tem proposta e contra-propostas enviadas. Para Guga ser oficializado, falta o Galo decidir quantos porcento o Avaí ainda terá numa futura venda, além da forma de parcelar o custo total da transferência. A ideia, segundo Casseb, é que todas essas pendências sejam resolvidas até o Natal (segunda-feira).

"O negócio está praticamente fechado. Alguns detalhes só para ele poder fazer exames médicos e assinar os contratos. Todo mundo que passar o Natal tranquilo. Até segunda-feira a gente mata isso. São questões de fluxo de pagamento, que está faltando mesmo", afirmou o representante da TMF Agency, antiga Traffic.

Guga foi o grande destaque do Avaí na Série B de 2018. Responsável direto por seis gols, tem como destaque a força ofensiva, algo que o assemelha a Emerson, provável venda pra Europa nesta ou na próxima janela. Aos 19 anos, Guga é visto como substituto de Emerson, que fará 20 anos no próximo mês. Ao contrário do futuro companheiro, o camisa 14 está longe das férias e treina na Granja Comary com a Seleção Brasileira Sub-20, visando o Sul-Americano da categoria em janeiro/fevereiro.

"O Guga é outra situação que temos escutado. Quem acompanhou a Série B, entende o potencial desse atleta. Foi sem dúvida nenhuma o maior destaque da campanha do Avaí na subida da primeira divisão. Atleta muito ofensivo, característica parecida com o Rocha, com lateral cobrado dentro da área. Atleta jovem, de perfil interessante para a gente. Mas não há nada confirmado nesta situação", afirmou o diretor de futebol Marques, à rádio Super Notícia FM.