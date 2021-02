Há exatos 47 anos, o 'Patrão da Bola' estreava com a camisa do Atlético. Nascido em Belo Horizonte e dono de uma categoria ímpar, Antônio Carlos Cerezo, ou Toninho Cerezo, trocou a carreira circense para se apresentar nos campos de futebol ao redor do planeta.

Pelo Galo, Cerezo fez 400 partidas e anotou 53 gols. Com ele em campo, foram 257 vitórias, 90 empates e outras 53 derrotas. Com dez títulos pelo clube, o meio-campista, atualmente com 65 anos, se despediu do palco da bola em 1997, no empate em 2 a 2 com o Milan, seu ex-time, em jogo válido pela Copa Centenário de BH.