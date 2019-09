Um gesto simples, mas ao mesmo tempo grandioso. Foi assim que o lateral-direito Patric iniciou a sua reapresentação na Cidade do Galo nesta terça-feira (3).

Ao chegar no Centro de Treinamentos do Atlético, o camisa 2 percebeu uma aglomeração de crianças em teste no clube, parou do carro e começou uma palestra improvisada. O que eram cinco, se transformou num grupo de dez, quinze sonhadores. Ali, todos querendo um dia ocupar o espaço de Patric ou de outros grandes nomes do futebol.

Tímidos, mas encantados com a presença do lateral, os mini-jogadores ouviram com atenção cada palavra e, ao final, se juntaram para uma foto com o dono da posição na equipe principal do alvinegro.

“Foi um gesto simples, mas importante para mim. Cheguei, vi eles olhando para o meu carro e resolvi parar. Eu já estive no lugar deles”, conta Patric ao Hoje em Dia.

Feliz com a resultado, o camisa 2 deixou seu recado. Durante a fala, ele deixou clara a importância de jamais desistir do sonho e, mesmo com uma reprovação no teste, seguir tentando e buscando a realização do sonho.