Titular no Atlético durante grande parte do ano passado, o lateral-direito Patric treina forte para cair nas graças do novo comandante do alvinegro. Após uma semana de trabalhos intensos na Cidade do Galo, o camisa 29 rasga elogios à metodologia implementada por Rafael Dudamel.

“Tivemos trabalhos muito intensos. Estamos aprendendo alguns conceitos da nova comissão técnica para minimizar os erros. A cada dia vejo um dia mais preparado, ganhando nos aspectos físicos e técnicos”, comenta o jogador que assinou o primeiro vínculo com o clube no fim de 2010 e que acumula 183 realizadas até o momento.

Patric também fez questão de valorizar o empenho de Dudamel nos treinamentos. “Vejo brilho nos olhos dele. Deu para notar que é um técnico intenso, que tem muita gana de ganhar. Como ele sempre ressalta nos trabalhos, precisamos ter hambre (fome) de vitória. Nossa expectativa é para um excelente 2020”, finaliza.

O Atlético estreia em 2020 na próxima terça-feira (21), quando encara o Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na rodada inicial do Estadual.