A goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO foi o último ato da carreira de um ser humano que é um verdadeiro patrimônio do Galo. Após 40 anos dedicados de corpo e alma ao Alvinegro, o médico Marcus Vinícius findou sua trajetória como profissional do clube, deixando como legado um amor incomensurável e uma história bonita pelo Clube Atlético Mineiro.

Nesta quinta-feira (1), ele recebeu uma homenagem da agremiação e os cumprimentos do técnico Cuca.

"Fiz questão de trazê-lo (Marcus Vinícius) aqui na entrevista. Eles (médicos) geralmente não aparecem muito. Esse cidadão aqui tem 40 anos de Galo, fomos campeões juntos da Libertadores e de outros títulos. Quando precisava dormir com jogadores, ele dormia, para curar garganta, gripe, resfriado, outras coisas. Abria mão da vida dele. Hoje está encerrando a carreira. Ele não faz gol, mas ele dá condição para os caras entrarem em campo e fazerem os gols. Eu, em nome do departamento (de futebol) do Atlético, agradeço a você, doutor. Uma pena não estar mais presente no dia a dia. Mas faz parte da nossa história e está convidado a estar lá com a gente sempre que quiser”, disse o treinador.

Em seguida, o médico do Galo, emocionado, fez um discurso digno dos 40 anos de sua vitoriosa carreira.

"Quero agradecer às palavras carinhosas dos entrevistadores. Hoje estou encerrando uma jornada com uma vitória belíssima. Quero agradecer muito a todos, à comissão técnica, ao Cuca em especial, a quem admiro e tenho grande respeito. Hoje é meu último dia como funcionário no Atlético. Continuarei aqui de coração. Vivi minha vida aqui dentro. Há 40 anos pisei pela primeira vez a este clube, menino ainda, recém-formado, cheio de sonhos e esperanças. Agradeço a Deus, porque o final dessa carreira foi exatamente como planejei, com respeito e saindo pela porta da frente. Agradeço muito a todos, ao Atlético, a essa casa e a todos os funcionários”, declarou.