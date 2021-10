A Fiat e a Gerdau, as duas principais patrocinadoras do time masculino de vôlei do Minas Tênis Clube, repudiaram publicamente as recentes declarações do jogador Maurício Souza, consideradas pelas empresas com cunho preconceituoso e homofóbico.

Por meio das redes sociais (veja abaixo), as companhias criticaram os posicionamentos do atleta e cobraram medidas cabíveis por parte do clube da Rua da Bahia sobre o caso.

Estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdau e o jogador Maurício Souza, e portanto, cobrando as medidas cabíveis, de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão. pic.twitter.com/GDiAGama2u — Fiat Automóveis (@FiatBR) October 26, 2021

Estamos acompanhando atentamente as declarações do atleta Maurício Souza, jogador do time de vôlei masculino do Fiat/Gerdau/Minas. Repudiamos qualquer tipo de manifestação de cunho preconceituoso ou homofóbico. pic.twitter.com/trq8sq9ZLo — Gerdau (@gerdau) October 26, 2021

As manifestações da Fiat e da Gerdau vêm um dia após o Minas divulgar uma nota oficial sobre a situação envolvendo o jogador.

O texto, em que a instituição minastenista (confira abaixo) afirmou que estava orientando o atleta internamente sobre a situação, teve repercussão negativa nas próprias publicações veiculadas nas redes sociais do clube.

Procurado pelo Hoje em Dia, o Minas Tênis Clube afirmou que ainda não tem um posicionamento sobre o caso. No entanto, a reportagem apurou que existe uma reunião programada para tratar da situação.

Comunicado Oficial



O Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza, do Fiat/Gerdau/Minas. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. — Minas Tênis Clube (de 😷) (@MinasTenisClube) October 25, 2021

Entenda o caso

Há cerca de uma semana, Maurício Souza usou as redes sociais (veja abaixo) para criticar uma reportagem que trata sobre um anunciou da DC Comics, em que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições da revista em quadrinhos.

Via Instagram, Maurício teceu o seguinte comentário. “Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu o central.

Na última quinta-feira, a torcida Independente do Minas divulgou nota oficial informando que passaria a ignorar o jogador nas redes sociais, jogos e manifestações.

Em resposta à reação negativa dos torcedores, o atleta afirmou, também através das mídias digitais, que “hoje em dia, o certo é errado e o errado é o certo”, e que “ficaria com suas crenças, valores e ideais”.

Não foi a primeira vez em que o jogador se envolveu neste tipo de polêmica.

Em 2017, uma publicação em que o jogador publicou que “Sou do tempo em que fumar era bonito e dar a b***a era feio! Hoje, fumar é feio e dar a b***a é bonito! Sorte minha ser velho!”, gerou muitas críticas por parte do público.