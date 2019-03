O gol do zagueiro Paulão, do Guarani, aos 37 minutos do segundo tempo, no empate por 2 a 2 com o América, na última quarta-feira, no Estádio Independência, não evitou o rebaixamento do time de Divinópolis ao Módulo II. Mas tirou dos times da capital os 100% de aproveitamento que eles carregavam contra as equipes do interior nas partidas pela etapa classificatória do Estadual de 2019.

Apesar dessa igualdade, em 14 confrontos capital x interior, em Belo Horizonte, neste Campeonato Mineiro, foram 13 vitórias dos times da casa. Isso corresponde a um aproveitamento de 95%, o maior desde 2005, quando a competição passou a contar com 12 clubes jogando a etapa classificatória em turno único.

Antes, a melhor marca dos times da capital neste recorte era um aproveitamento de 90% na edição de 2009, quando alcançaram 11 vitórias e dois empates em 13 partidas.

É este desequilíbrio que desafia Patrocinense, Tupynambás e Caldense, que tentarão no sábado, domingo e segunda-feira, diante de Cruzeiro, Atlético e América, respectivamente, mudar essa tendência.



Particularidades

Cada confronto apresenta um desafio diferente ao clube do interior. No sábado, o Patrocinense encara um totalmente invicto Cruzeiro. Nos quatro jogos contra clubes do interior, no Mineirão, na primeira fase, o time de Mano Menezes venceu quatro vezes e não sofreu gol.

No domingo, na festa dos 111 anos do Atlético, às 16h, no Mineirão, o Tupynambás vai encarar o time titular do técnico Levir Culpi, que entrou em campo apenas duas vezes neste Campeonato Mineiro contra clubes do interior.

As duas foram no Estádio Independência, contra Boa Esporte e URT, na primeira e quarta rodadas, respectivamente. E o Galo saiu de campo com goleadas por 5 a 0, sobre o time de Varginha, e 4 a 0, contra a equipe de Patos de Minas. Dos nove gols, cinco foram de Ricardo Oliveira, que deve voltar ao time substituindo o artilheiro Alerrandro.

Na segunda-feira, às 20h, no Independência, a Caldense tenta superar um América que sempre teve grande desempenho no Horto quando necessário.