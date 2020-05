A expectativa dos atleticanos para que a Arena MRV esteja de pé e apta a receber os jogos do clube de coração é cada dia maior. Antes mesmo do início das obras - a terraplanagem começou em 20 de abril -, o "sonho da casa própria" já movimentava os noticiários e o imaginário da Massa.

Enquanto a bola não rola por lá e Mário Henrique 'Caixa', da Rádio Itatiaia, não usa o velho bordão ao narrar os gols do Galo, um atleticano entra em ação e, também por meio de uma caixa, dá sua contribuição neste período de obras. Apaixonado pelo alvinegro, Paulo Henrique Macedo evitou com que uma peça azul figurasse no terreno em que as máquinas e operários trabalham a todo vapor.

Funcionário de uma empresa de caixas d'água e fossas sépticas, ele teve a ideia de personalizar um pedido vindo da administração da Arena MRV.

"A Arena MRV nos comprou uma fossa séptica, e eu não sabia que era para lá (por isso foi enviada na cor azul). No dia seguinte, nos pediram uma caixa d'água de 5.000 litros, e aí eu já sabia o destino. Como sou atleticano, e em forma de homenagear nosso novo estádio, resolvi fazer uma surpresa para o cliente e transformá-la do azul para a preta, colocando também a logomarca da Arena MRV", conta o Diretor de Novos Negócios da 'Caixa Forte' ao Hoje em Dia.

"Nossa cor padrão é azul e branca. Mas como era pro Galão, não perdi a oportunidade", acrescenta Paulo Henrique. O produto foi pintado pelo encarregado de produção Enaldo Duarte.

A surpresa foi tão boa, que um novo pedido já foi feito. A empresa de Paulo Henrique, inclusive, já está pintando uma nova caixa para entregar no futuro palco das maiores emoções dos atleticanos.