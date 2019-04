Quando entrar em campo nesta quarta-feira (3), para enfrentar o Zamora, da Venezuela, o goleiro Victor completará marca importante com a camisa do Atlético. O camisa 1 do Atlético, que chegou ao clube em 2012, completará 399 partidas e igualará o número de duelos de Paulo Isidoro, 11º colocado na lista dos atletas que mais vezes defenderam o alvinegro da capital.

Já no fim de semana, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, o "Santo do Horto", caso escalado por Levir Culpi, chegará em Toninho Cerezo, décimo da lista, com 400 duelos.