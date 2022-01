Paulo Pezzolano estava sem clube desde novembro, quando foi demitido pelo Pachuca, do México

Perto de ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano chegou a Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (3). O treinador uruguaio, de 38 anos, já deve iniciar sua trajetória no clube nesta terça, quando será iniciada a pré-temporada de 2022 na Toca da Raposa 2.

A informação da chegada de Pezzolano foi dada pela rádio Itatiaia. Ele foi o escolhido pela nova direção do clube para assumir o cargo de Vanderlei Luxemburgo, demitido pela gestão de Ronaldo no dia 28 de dezembro, devido a ajustes orçamentários.

O Cruzeiro será o quarto clube da carreira do treinador uruguaio.

Em 2016, ele se tornou técnico do Montevideo City Torque, clube no qual encerrou a trajetória como jogador.

Entre janeiro de 2018 e novembro de 2019, esteve no Liverpool do Uruguai. Já entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, foi treinador do Pachuca, do México.

Títulos no futebol uruguaio

Como treinador, em 2017, Paulo Pezzolano foi campeão da Segunda Divisão do Uruguai, pelo Montevideo. Em 2019, faturou o Torneo Intermedio, com o Liverpool.

Como jogador, ele teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2006, quando defendeu o Athletico-PR. No Furacão, foi companheiro de Paulo André, gestor do Cruzeiro desde que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Leia também:

Cruzeiro anuncia Pedro Martins como novo diretor de futebol

Diretor de futebol pede demissão e América inicia busca por substituto