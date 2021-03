Pedido pelo técnico Jorge Sampaoli para integrar o elenco do Atlético em 2020, o zagueiro Bueno há muito não dá as caras em campo. Emprestado pelo Kashima Antlers, do Japão, o jogador de 25 anos ainda não estreou na atual temporada e vê o retorno à Terra do Sol Nascente ser o caminho para o restante da temporada. Ele tem contrato até junho com o alvinegro.

Contratado em junho, com elogios de Zico, Bueno fez apenas nove partidas com a camisa do Alvinegro, sendo apenas três delas completas (os 90 minutos). Reserva no elenco, ele tem a companhia de Réver, Alonso, Gabriel e Igor Rabello na posição.

O último jogo do zagueiro foi em 25 de novembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. De lá pra cá, foram 121 dias sem pisar em campo para defender a equipe brasileira, pela qual fez seu primeiro jogo como profissional em terras tupiniquins.