Uma contratação realizada em janeiro do ano passado se tornou pesadelo na vida do Atlético. Contratato junto ao Antalyaspor, da Turquia, o atacante Maicon Bolt, além de não produzir dentro das quatro linhas, acionou o clube na justiça após ser dispensado em fevereiro, e cobra valor exorbitante.

De acordo com o Globoesporte.com, o atleta de 29 anos tem pedidos que somam cerca de R$ 20 milhões. Estes valores são referentes a salário de janeiro, direitos de imagem entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, além de FGTS, 13º salário proporcional, luvas, premiações, rescisão do contrato, multas e indenização.

Ainda de acordo com o portal, a principal alegação de Maicon Bolt é sobre o tempo de contrato. Na visão do jogador e seus representantes, o vínculo entre o atleta e o Atlético iria até dezembro de 2021. Bolt tinha um dos maiores salários do elenco na CTPS (Carteira de Trabalho).

Desempenho

Com apenas 28 jogos com a camisa do Galo e dois gols marcados, Maicon Bolt fez apenas cinco partidas completas (90 minutos mais os descontos), contra Tupi, Zamora (2x), Cerro Porteño e Internacional. Em 26 jogos, não foi acionado. Em outros 15, entrou já com a bola rolando e não fez nem 45 minutos. Em 12, ele conseguiu atuar por um tempo completo (45 minutos) ou mais.

Em 17 de fevereiro, a defesa do atacante emitiu nota oficial sobre a dispensa ocorrida no início da temporada atual, afirmando que desde o início de 2020 o Galo já tinha interesse na rescisão, o que não era desejo do jogador.

"Desde o início deste ano, o clube demonstrou interesse na rescisão contratual, que não é e nunca foi de interesse do atleta, que gostaria de cumprir o contrato até o fim (31/12/2021). Para sua surpresa, na última sexta-feira, 14/02, o atleta foi comunicado oficialmente de seu desligamento, por documento assinado pelo Diretor de Futebol do Clube, informando que não era mais do interesse do Clube Atlético Mineiro a continuidade do Contrato. Frisa-se que a rescisão contratual ocorreu de forma unilateral imotivada, por parte do Clube Atlético Mineiro, não sendo em momento algum do interesse do atleta a rescisão".