Adversário do Cruzeiro na próxima sexta-feira (30), às 21h30, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série B, o Paraná vem sendo uma "pedra no sapato" da Raposa nos últimos jogos.

Nos dez encontros mais recentes entre as equipes, o time celeste venceu apenas um, sendo derrotado seis vezes, e empatado em outras três oportunidades. Os dados são do site CruzeiroPédia.

O triunfo da equipe estrelada no período foi há exatamente dois anos, no último confronto entre os times, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2018.

Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Fred e Rafael Sóbis. Egídio, contra, descontou para o Paraná.

O duelo em questão foi especial para Fred, que voltou a balançar as redes após um longo período afastado, em razão de uma grave lesão no joelho direito.

Vitória essencial

Pressionado pela 18ª colocação na tabela de classificação, o Cruzeiro busca melhorar o retrospecto diante do time paranaense para reagir na competição.

Com 17 pontos, os comandados do técnico Felipão precisam vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos dois dos quatro atuais concorrentes contra a zona de rebaixamento (Figueirense, Náutico, Brasil de Pelotas e Vitória), para deixar o Z-4.

Brasil e Vitória, que somam 20 pontos, se enfrentam também na sexta. Nesse caso, a Raposa torce para que haja um vencedor no confronto, para que tenha a chance de igualar o derrotado na pontuação e ultrapassá-lo no número de triunfos.

Confira os dez últimos jogos entre Cruzeiro e Paraná:

Paraná Clube 2x0 Cruzeiro - 08/05/2004 - (Pinheirão / Curitiba) - Campeonato Brasileiro 2004

Cruzeiro 1x4 Paraná Clube - 01/09/2004 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2004

Cruzeiro 0x1 Paraná Clube - 14/08/2005 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2005

Paraná Clube 2x0 Cruzeiro - 27/11/2005 - (Pinheirão / Curitiba) - Campeonato Brasileiro 2005

Paraná Clube 1x0 Cruzeiro - 22/07/2006 - (Pinheirão / Curitiba) - Campeonato Brasileiro 2006

Cruzeiro 2x2 Paraná Clube - 02/11/2006 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2006

Cruzeiro 3x4 Paraná Clube - 27/05/2007 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2007

Paraná Clube 2x2 Cruzeiro - 29/08/2007 - (Durival de Britto / Curitiba) - Campeonato Brasileiro 2007

Paraná Clube 1x1 Cruzeiro - 13/06/2018 - (Durival de Britto / Curitiba) - Campeonato Brasileiro 2018

Cruzeiro 3x1 Paraná Clube - 27/10/2018 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2018

Fonte: CruzeiroPédia