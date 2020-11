Rival historicamente indigesto para o Atlético, o Botafogo novamente está no caminho no Alvinegro. A partir das 21h30 desta quarta-feira (25), as duas equipes se enfrentam no Mineirão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Derrotado pelo time da Estrela Solitária no turno - foi a primeira de Jorge Sampaoli no comando do Atlético -, os mineiros têm a chance de vingar o revés e, principalmente, seguir figurando no topo da tabela da competição mais importante do país.

Além de ser o penúltimo na classificação, ficando à frente apenas do Goiás, o Botafogo enfrenta uma crise política enorme. Nesta terça (24), inclusive, o principal assunto no clube é a eleição para eleger um novo presidente. Assolado por problemas financeiros e também de gestão, o clube que mostrou ao mundo Garrincha, Nilton Santos e tantos outros craques tem a crise refletida em campo.

Com 20 pontos conquistados até o momento, os cariocas têm praticamente a metade dos pontos do Atlético, que, na liderança, soma 39. De acordo com alguns jornalistas cariocas, apesar do iminente risco de queda para a Série B, o jogo está em segundo plano. A crise nos bastidores é a maior preocupação do alvinegro de General Severiano.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram 52 embates entre ambos. Foram 17 vitórias do Galo, 14 empates e 21 vitórias do Fogão. Ao todo, eles se enfrentaram 108 vezes; com 33 vitórias atleticanas, 26 empates e 49 triunfos botafoguenses.