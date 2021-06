A derrota por 2 a 1 para o CSA, neste domingo (27), no estádio Rei Pelé, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ampliou o recente retrospecto negativo da Raposa diante de times alagoanos.

O revés em Maceió fez com que o que a equipe celeste chegasse a dez partidas sem somar os três pontos contra equipes desse estado.

No período, são cinco derrotas e cinco empates. Contra o azulão, são três derrotas e dois empates nos cinco últimos jogos.

A última vitória do Cruzeiro contra um time alagoano ocorreu no dia 15 de março de 2017. Na ocasião, o time celeste venceu o Murici por 3 a 0, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, seja pelo Brasileirão da Série A, da Série B, ou até mesmo na Copa do Brasil, os times de Alagoas vêm sendo uma pedra no sapato da Raposa.

Confira os dez últimos jogos:

2019

25/8 – CSA 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão

28/11 – Cruzeiro 0 x 1 CSA - Brasileirão

2020

11/3 – Cruzeiro 0 x 2 CRB - Copa do Brasil

26/8 – CRB 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil

7/9 – Cruzeiro 1 x 1 CRB - Série B do Brasileiro

19/9 – CSA 3 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

8/12 – CRB 0 x 0 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

15/12 – Cruzeiro 1 x 1 CSA - Série B do Brasileiro

2021

06/06 – Cruzeiro 3 x 4 CRB – Série B do Brasileiro

27/06 – CSA 2 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro