Há 12 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro mantém o discurso de que o acesso à elite do futebol brasileiro ainda é possível, mesmo com a distância de 13 pontos para o G-4.

Diante desse cenário, com pouquíssima margem para perda de pontos até o fim do campeonato, a Raposa se mobiliza para enfrentar o CSA, neste domingo (26), às 16h, no Independência, pela 26ª rodada.

Além dos três pontos, essenciais para as pretensões do time na competição, um triunfo sobre a equipe azulina quebraria um incômodo jejum para o Cruzeiro.

Isso porque, a Raposa não vence um time alagoano há onze jogos. No período, são seis empates e cinco derrotas. (veja a lista abaixo).

A última vitória do Cruzeiro contra um time alagoano ocorreu no dia 15 de março de 2017. Na ocasião, os azuis venceram o Murici por 3 a 0, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

CSA

Especificamente contra o CSA, são três derrotas e dois empates nos cinco últimos jogos. O último triunfo da Raposa sobre o adversário de domingo aconteceu no dia 10 de abril de 2013, pela primeira fase da Copa do Brasil.

No jogo em questão, a equipe mineira venceu pior 3 a 0, com gols de Diego Souza, Dagoberto e Ricardo Goulart, em partida disputada no estádio Rei Pelé.

Já no confronto entre as equipes no primeiro turno desta Série B, o time alagoano venceu por 2 a 1, também no Rei Pelé, no dia 27 de junho, pela sétima rodada.

Outro aspecto revelante para o embate desde domingo é o de que, em caso de vitória, os comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo vão ultrapassar o próprio CSA na classificação. Atualmente, a Raposa ocupa a 13º posição, com 31 pontos, um a menos do que a equipe de Maceió.

Confira o últimos onze jogos do Cruzeiro contra times alagoanos:

2019

25/8 – CSA 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão

28/11 – Cruzeiro 0 x 1 CSA - Brasileirão

2020

11/3 – Cruzeiro 0 x 2 CRB - Copa do Brasil

26/8 – CRB 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil

7/9 – Cruzeiro 1 x 1 CRB - Série B do Brasileiro

19/9 – CSA 3 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

8/12 – CRB 0 x 0 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

15/12 – Cruzeiro 1 x 1 CSA - Série B do Brasileiro

2021

06/06 – Cruzeiro 3 x 4 CRB – Série B do Brasileiro

27/06 – CSA 2 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

29/08 – CRB 0 x 0 Cruzeiro – Série B do Brasileiro

