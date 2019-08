Destaque nos jogos contra Avaí e Santos, o atacante Pedro Rocha possui um ilustre torcedor e “assessor”: o próprio pai. É o patriarca o responsável por fazer a contagem dos gols do avante, desde os tempos em que o filho atuava em categorias de base. Neste domingo (25), diante do CSA, no Rei Pelé, o camisa 32 espera fazer o “fã” anotar mais algumas linhas no “caderninho”.

“Meu pai sempre me acompanhou, desde pequeno. Sempre anotou meus gols no caderninho dele. Já perdi as contas de quantos gols fiz na base, só ele que sabe (risos). Ele fez um caderninho novo quando subi para o profissional. Acho que tenho quase 40 gols na carreira. Um pai babão (risos) e que me dá total apoio. Isso é fundamental para mim”, declarou o atacante.

Esse incentivo é um dos combustíveis para Rocha entrar em campo. “Expectativa sempre é grande para fazer gols e fazer meu pai anotar no caderninho”, complementou.

No Cruzeiro, Pedro Rocha marcou quatro gols em 20 partidas realizadas. O último tento anotado foi no empate em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, dando fim a um jejum do time celeste, de oito jogos consecutivos sem gols.