O atacante Pedro Rocha foi apresentado como reforço do Cruzeiro no fim da semana passada e na última segunda-feira fez o primeiro treino com os companheiros na Toca da Raposa II. A expectativa do torcedor celeste é pela estreia do camisa 22.

E esse assunto foi tratado pelo técnico Mano Menezes na antevéspera do clássico com o Atlético, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, marcado para este domingo, às 16h, no Mineirão.

O treinador cruzeirense afirmou que o aproveitamento do jogador no fim de semana não é certo, mas haverá uma avaliação do departamento de futebol sobre o assunto. Se o atacante reunir condições físicas e técnicas poderá ficar pelo menos no banco de reservas. Do contrário o comandante não “queimará etapas” na escalação do jogador.

“Vamos ver, estamos avaliando tudo como sempre fizemos, com critério. Não é hora de apressar uma coisa que não precisa ser apressada. Mas se o jogador tiver condição, também não vamos abrir mão. São jogadores nossos, importantes, e queremos contar com todo mundo”, afirmou.

Último jogo

Pedro Rocha entrou em campo pela última vez no dia 7 de março e atuou por 25 minutos na vitória do Spartak Moscou, da Rússia, por 1 a 0 sobre o FK Ural. O atacante fez 19 jogos pela equipe russa e marcou apenas um gol.