Com a proposta de reunir o que há de mais relevante na cena musical contemporânea do Triângulo Mineiro, o Pegando Fogo Online Festival, organizado pelo Vitrola Ambiente Cultural, em Araguari, fará transmissões live-streaming pelo YouTube nos três próximos domingos.

O evento terá em sua programação: André Salomão, Berilo e Douglas Alessi, neste domingo (23), Luiz Salgado, O Eremita e Uganga, no dia 30 de maio, e Trem das Gerais, em 6 de junho. As apresentações terão início a partir das 18h.

O Pegando Fogo é um festival periódico realizado pelo Vitrola, casa de shows fundada em 2011 e fechada desde março do ano passado, por conta da pandemia da Covid-19.

“A ideia do Pegando Fogo sempre foi juntar diferentes estilos, em vez de fazer eventos para gêneros específicos. Tem um pouco de tudo: música regional, MPB, blues, pop rock, rock pesado, hip hop e reggae, todos juntos no palco do Vitrola para celebrar a música autoral do Triângulo Mineiro e levar conteúdo de qualidade para o público da casa e de todo país”, declarou Marco Paulo Henriques, sócio proprietário do Vitrola Ambiente Cultural e um dos organizadores do festival.