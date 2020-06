Uma maneira bem inusitada de se anunciar mais um reforço. Foi assim que Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético, usou as redes sociais para oficializar a contratação do atacante Keno, de 30 anos.

Aproveitando um tuíte do clube, que anunciava parceria com a empresa Intralot - companhia ligada a jogos e apostas -, o mandatário iniciou um diálogo virtual com o jogador.

Com faturamento global superior a 1 bilhão de euros anuais, a Intralot iniciou em 2010 a operação junto à Loteria Mineira com o lançamento de seu primeiro jogo, o Keno Minas.

Para trazer o atleta, o Atlético precisou desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões). Keno estava emprestado ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e pertencia ao Pyramids, do Egito.