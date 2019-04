Pelé voltou às redes sociais nesta terça-feira (16) para comentar sobre a sua recuperação após uma infecção urinária. O ex-jogador foi ao Twitter para agradecer os fãs e aos médicos pela ajuda no tratamento e, em tom de otimismo, garantiu que está com muita disposição para viver e pronto para voltar à rotina após ter passado cerca de duas semanas hospitalizado.



"Meus caros amigos. Eu estou feliz de escrever novamente para avisar que estou bem. Quero agradecer a equipe médica do Hospital Albert Einstein, e especialmente a vocês, pelas preces e energia positiva. Estou de volta ao campo, com sede de novos gols na vida", escreveu Pelé. Aos 78 anos, ele agora descansa em casa, no Guarujá (SP), após superar o problema de saúde.



O jogador ganhou alta na manhã de segunda-feira do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé ficou no local por cerca de uma semana, além de ter passado os outros cinco dias hospitalizado em Paris. O ex-craque cumpria agenda de patrocinadores na capital francesa quando se sentiu mal e precisou ser atendido. O último compromisso público foi participar de um evento com o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, no último dia 2.



Pelé tem apenas um rim, porém demonstrou recuperação rápida do problema, assim como bom humor e otimismo. O problema de saúde fez o ex-jogador cancelar a participação em uma palestra na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ao lado do técnico Tite, da seleção brasileira.

