Desde a chegada de Victor, no meio de 2012, o Atlético não começava uma temporada com dúvidas sobre que será o dono da meta alvinegra. Em 2020, a iminente venda de Cleiton para o Red Bull Bragantino e a dúvida que paira sobre a questão física do ídolo do clube, põem os dirigentes do Galo novamente no mercado em busca de um camisa 1.

E um dos nomes mais comentados para assumir a posição está justamente no grande rival. Em litígio com o Cruzeiro, clube que defendeu por toda a carreira, Rafael pode ficar livre no mercado tanto por conta de um possível acordo quanto por uma decisão da Justiça.

Mesmo sem saber onde vai atuar em 2020, o arqueiro de 30 anos está treinando à parte com o preparador Robertinho, com quem trabalhava na Raposa desde 2010.

Outro nome que surge como possível reforço do Galo é o goleiro Santos, do Athletico-PR. Melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2019, ele se destacou também na Copa do Brasil, sendo fundamental na conquista inédita da equipe paranaense.

A informação sobre o interesse do Atlético no jogador de 29 anos foi trazida pela Rádio Itatiaia. A possível negociação não seria nada simples, já que as boas atuações e convocações para a seleção brasileira elevaram o valor de mercado do arqueiro.

Opções

Apesar de não ser comentada oficialmente pelo clube, a venda de Cleiton para o Red Bull Bragantino deve ser concretizada nos próximos dias. Com isso, as principais opções que Dudamel tem à disposição para o gol são Michael e Victor.

Sem ritmo de jogo e com incertezas sobre sua condição física, "São Victor" ainda não passa a confiança necessária de que poderá ser o titular em todo 2020.

Titular nas primeiras partidas da equipe no ano, Michael ainda não foi vazado. É verdade que não foi muito acionado até o momento,mas foi fundamental na vitória atleticana sobre o Uberlândia, defendendo um pênalti na estreia do Campeonato Mineiro.

*Hugo Lobão sob supervisão de Luciano Dias