Obviamente que um empate com o Boca Juniors em La Bombonera em uma partida de ida de mata-mata está longe de ser um resultado ruim. Mas se esperava mais do Atlético, sobretudo de seu setor ofensivo, nesta terça-feira (13). Aliás, o 0 a 0 com os xeneizes, pelas oitavas de final, foi o primeiro jogo nesta Libertadores em que o time alvinegro não conseguiu balançar as redes.

Na fase de grupos, o Galo anotou pelo menos um gol em cada um de seus seis embates. No Mineirão, venceu o América de Cali-COL por 2 a 1 e goleou Cerro Porteño-PAR e La Guaira-VEN, ambos por 4 a 0.

Na condição de visitante, o Atlético empatou com os venezuelanos em 1 a 1 e bateu os colombianos por 3 a 1 e os paraguaios por 1 a 0.

O duelo de volta das oitavas de final da competição será na próxima terça-feira (20), às 19h15, no Gigante da Pampulha. Quem levar a melhor nessa disputa enfrenta o vencedor de River Plate e Argentinos Juniors.