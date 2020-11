Após bater o Botafogo-SP, fora de casa, na abertura do returno da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de emplacar mais duas vitórias nos dois jogos seguidos que teve no Mineirão e subir mais alguns degraus na classificação. E para quem esperava angariar seis pontos, ficou no ‘lucro’ (até certo ponto) com os dois que o time conquistou. Assim como ocorreu nos 3 a 3 com o Guarani, a Raposa saiu atrás no placar diante do Figueirense, nesta sexta-feira (20), e foi atrás do empate, desta vez por 1 a 1, pela 22ª rodada.

Os gols foram marcados por Léo Artur, para o Figueira, e Airton, para os azuis. O jovem atacante da equipe mineira, inclusive, se tornou o artilheiro isolado do clube no torneio, com quatro bolas na rede, até agora. É também o goleador desta segunda Era Felipão.

Com a sétima igualdade em 22 partidas realizadas no campeonato – houve ainda oito triunfos e sete derrotas –, a equipe estrelada chegou a 25 pontos e continua em 15° lugar.

Ainda invicto nesta passagem pelo clube, com três vitórias e três empates, Felipão terá três dias para pensar na formação ideal e numa forma de superar a líder Chapecoense, que, também nesta sexta, levou a melhor sobre o vice Sampaio Corrêa, fora de casa, por 3 a 1.

O jogo

Apesar de jogar no Mineirão e na reestreia de Sóbis, a Raposa não fez valer o fator casa e teve dificuldades em chegar à área adversária. Sem tanta força no ataque, o Cruzeiro pecou também na parte defensiva. Aos 11 minutos, o Figueirense aproveitou bem o contra-ataque, e Léo Artur, de frente para Fábio, encobriu o goleiro para marcar um golaço.

O tento acordou os celestes. Aos 35 minutos, Airton partiu da ponta esquerda para o meio e acertou um balaço para deixar tudo igual.

Embora tenha voltado para a segunda etapa com empenho e raça a fim de buscar a virada, o Cruzeiro não conseguiu alcançar seu objetivo. No final da partida, o time mineiro reclamou de um pênalti, mas a arbitragem já assinalava um impedimento.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1 X 1 FIGUEIRENSE

DATA: 20 de novembro de 2020

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Jose Carlos Oliveira dos Santos, todos baianos

CARTÕES AMARELOS: Jadson e Jadsom Silva (Cruzeiro); Matheus Neris e Thiaguinho (Figueirense)

GOLS: Léo Artur aos 11 minutos e Airton aos 35 minutos do primeiro tempo

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey (Matheus Pereira); Ramon (Jadson), Jadsom Silva e Régis (Welinton); Rafael Sóbis (Arthur Caike), Airton e Marcelo Moreno (Thiago)

Técnico: Felipão

FIGUEIRENSE

Sidão; Thiaguinho, Guilherme Teixeira, Vitor Mendes e Renan Luís; Matheus Neris, Patrick, Léo Artur e Bruno Michel (Everton Santos); Diego Gonçalves (Gabriel Barbosa) e Lucas Barcelos (Marquinho)

Técnico: Jorginho