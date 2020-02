O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil 2020 nesta quinta-feira, encarando o São Raimundo-RR, às 21h30, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, sem carregar as pretensões das últimas edições, quando sempre figurou pelo menos entre os quatro primeiros colocados, e com a certeza de que a competição pode significar um reforço importante no caixa.

Ao contrário do Campeonato Mineiro e da Série B do Brasileirão, os outros dois torneios oficiais que o Cruzeiro disputará na temporada 2020, a Copa do Brasil paga aos seus participantes por fases.

Capitão da equipe, o zagueiro Léo é um dos jogadores experientes do time do técnico Adilson Batista e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2017 e 2018 Capitão da equipe, o zagueiro Léo é um dos jogadores experientes do time do técnico Adilson Batista e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2017 e 2018

Assim, quanto mais longe a Raposa chegar, mais receberá. E para o Cruzeiro, que vive grave crise financeira, essas cotas significam muito.

Com uma readequação salarial, que empurra para o ano que vem parte do pagamento de salários de vários atletas e das dívidas acumuladas com eles no segundo semestre do ano passado, o clube tem hoje uma folha salarial de cerca de R$ 3 milhões segundo informações do Núcleo Dirigente Transitório.

Projeção

Com a atual qualidade do time de Adilson Batista, é difícil projetar uma campanha parecida com a dos últimos quatro anos, pois em 2016 e 2019 o Cruzeiro chegou às semifinais, e em 2017 e 2018 conquistou o primeiro bicampeonato em sequência da história da competição, que significou ainda o inédito hexacampeonato no geral.

De toda forma, chegar pelo menos às oitavas de final, etapa em que entrou na competição nos dois últimos anos por disputar a Libertadores em 2018 e 2019, significaria para o Cruzeiro arrecadar quase três folhas de pagamento, pois disputar as cinco primeiras fases da Copa do Brasil darão ao clube R$ 8,5 milhões em cotas de televisão.

CLIQUE PARA AMPLIAR

Isso sem contar o que pode ser arrecadado com as rendas dos jogos em que for mandante, no Mineirão, o que só pode acontecer a partir da terceira fase, quando os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta.

Nas duas primeiras, apenas uma partida é disputada. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro joga em Boa Vista. Se passar pelo São Raimundo, encara o Boa Esporte, em confronto que será no Dilzon Melo, em Varginha.

Regulamento

Na partida de hoje, o Cruzeiro joga pelo empate para se classificar. O São Raimundo só seguirá na Copa do Brasil se vencer a partida no Estádio Canarinho.

A FICHA DO JOGO

SÃO RAIMUNDO

Éder; Alessandro, Siri, Alan e Maia; Belão, Juca, Dudé e Igor; Emerson, (Igor Felipe) e Vanilson (Ribinha ou Stanley).

Técnico: Chiquinho Viana

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Cacá, Léo e João Lucas; Edu, Adriano e Maurício; Jhonata Robert, Roberson e Alexandre Jesus. Técnico: Adilson Batista

DATA: 12 de fevereiro de 2020

MOTIVO: Jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil

LOCAL: Estádio Canarinho

CIDADE: Boa Vista (Roraima)

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas de Jesus, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Diogo Carvalho Silva, todos do Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO: Sportv