Líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem como concorrentes mais próximos, que ocupam com ele o G-4 da competição, Internacional, São Paulo e Flamengo. Seguir na ponta e levantar a taça será para o Galo uma espécie de “vingança” em relação ao que viveu a maior geração criada no clube em todos os tempos, que brilhou na segunda metade dos anos 1970 e início da década de 1980, não só com a camisa alvinegra, mas também com a amarela, da Seleção.

Em 1976, o Galo fez seu primeiro grande Brasileirão após o título de 1971. E chegou às semifinais, quando encarou o seu atual vice-líder, Internacional, em jogo único, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em 5 de dezembro.

Reinaldo, machucado, foi ausência, mas estavam em campo Toninho Cerezo, Paulo Isidoro e Marcelo, entre outras crias atleticanas, comandadas pelo técnico Barbatana.

Vantuir, campeão brasileiro em 1971, como um dos zagueiros titulares do time de Telê Santana, fez 1 a 0 para o Atlético aos 30 minutos do primeiro tempo.

O Colorado empatou com Batista, aos 28 da etapa final. Este resultado levaria a partida para a prorrogação, mas aos 45 minutos, após uma tabelinha de cabeça com Escurinho, Falcão decretou o 2 a 1 que permitiu ao Internacional chegar ao bicampeonato brasileiro em sequência vencendo o Corinthians na decisão, também no Beira-Rio.

O Internacional é o único time do G-4 atual que superou o Atlético neste ano

Invicto

No ano seguinte, o Atlético voltou a brilhar no Campeonato Brasileiro. E contando com um Reinaldo que desequilibrava, pois marcou 28 gols em 18 jogos, média de 1,55.

O time chegou invicto à decisão contra o São Paulo, terceiro colocado na Série A 2020, em jogo único, disputado no Mineirão porque o Galo tinha nove pontos a mais que o adversário.

Reinaldo, numa suspensão que ele garante ter sido política, por sua posição contrária à Ditadura, não jogou, assim como o grande nome do Tricolor, o também centroavante Serginho, que agrediu um bandeirinha durante o torneio e pegou um longo “gancho”.

Após empate sem gols no tempo normal e prorrogação, a decisão do título brasileiro foi nos pênaltis. E o Atlético perdeu por 3 a 2, sendo vice invicto e com nove pontos mais que o campeão.

Galo goleou o São Paulo por 3 a 0 no Mineirão neste Brasileiro

Em 1980, sem tantas crias da base como em 1976 e 1977, mas ainda com nomes como João Leite, Toninho Cerezo e Reinaldo, o Galo voltou a decidir o Brasileirão. O adversário foi o Flamengo, atualmente quarto colocado na Série A.

Foram dois confrontos, mas o time carioca, por ter feito melhor campanha, decidia o título jogando por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

No primeiro jogo, no Mineirão, quando poderia ter feito muito mais, o Atlético venceu por 1 a 0, gol de Reinaldo. No Maracanã, num jogo em que os alvinegros reclamaram demais da arbitragem, o Flamengo fez 3 a 2 e garantiu a taça.

A equipe alvinegra derrotou o Flamengo duas vezes nesta Série A do Nacional

Agora, o time de Jorge Sampaoli vê Internacional, São Paulo e Flamengo como perseguidores mais próximos na briga pelo título do Brasileirão, provocando uma situação em que a taça da competição, além de encerrar o jejum de 49 anos, terá um gostinho de vingança sobre carrascos do passado.