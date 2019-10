Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético recebe o Vasco da Gama nesta quarta-feira (23), às 16h, no Estádio das Alterosas, localizado no Sesc Venda Nova.

Por ter sido o oitavo colocado na fase de classificação, o Galo terá que superar a melhor equipe da competição até o momento. O Vasco foi derrotado em apenas três das 19 partidas que disputadas no campeonato.

Técnico do Galinho, Leandro Zago lembrou do último confronto estre as duas equipes, quando o Vasco venceu o Atlético por 2 a 1, e espera levar as lições dessa partida para o jogo desta quarta-feira.

“Tivemos um confronto recente contra eles. Conseguimos entender bem a dinâmica da equipe adversária. Sabemos da força e dos pontos fortes da equipe do Vasco. A partir disso, vamos buscar neutralizar essas situações e potencializar mais ainda as ações que queremos da nossa equipe, para termos vantagem no confronto”, disse o treinador.

A partida de volta, no Rio de Janeiro, está marcada para quinta-feira (31), às 14h30. Quem avançar do confronto entre Galo e Vasco enfrentará Cruzeiro ou Palmeiras em uma das semifinais da competição.