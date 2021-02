A despedida oficial do goleiro Victor movimenta as redes sociais neste fim de semana. Escalado para enfrentar a URT, neste domingo (28), o camisa 1 do Atlético, que atualmente é a terceira opção do elenco, dará adeus ao clube e ao futebol na estreia do Alvinegro na temporada 2021 e no Campeonato Mineiro.

Completando 424 jogos com a camisa preta e branca, Victor recebeu homenagens de companheiros de time, de torcedores e, principalmente, do clube. Ao longo deste sábado (27), o Galo usou as plataformas (Twitter, Facebook e Instagram) e, por meio de dezenas de postagens, relembrou a trajetória do goleiro, contratado em 2012 pelo então presidente Alexandre Kalil.

Antes de a bola rolar no Mineirão, uma homenagem especial também já foi programada pelo clube, para se despedir daquele que se tornou um dos maiores ídolos de todos os tempos.