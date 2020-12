Superar o Palmeiras e chegar à inédita final de Copa do Brasil é o sonho que mexe com a cabeça de torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores do América. Nesta quarta-feira (30), o duelo de alviverdes movimentará a noite e mobilizará o país. Quem vencer na Arena Independência será um dos finalistas do milionário torneio.

Do lado do Coelho, dois jogadores já sentiram o gostinho de dar a volta olímpica na competição. O meia Guilherme, em 2014, entrou em campo em dois jogos e ajudou o Atlético a levantar o título pela primeira vez.

Outro que já não tem como segredo o título da Copa do Brasil é o lateral-esquerdo João Paulo. Em 2013, ele esteve em campo em nove jogos do Flamengo, campeão da edição; em 2015, pelo Palmeiras, ele participou de duas partidas, e também foi agraciado com a medalha de ouro no peito.

Com a camisa do América e comandados por Lisca, Guilherme atuou em apenas um duelo da atual edição. João Paulo, por sua vez, fez sete jogos pelo Torneio.