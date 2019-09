No minicampeonato dos mineiros dentro do Brasileirão sub-20, o América segue na frente de Cruzeiro e Atlético. Isso porque o Coelho empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e contou com uma derrota do Galo para o Flamengo, no Rio de Janeiro. As duas partidas aconteceram na tarde desta quarta-feira (11).

O estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, recebeu o clássico entre América e Cruzeiro. Mandante da partida, o Coelho saiu na frente ainda no primeiro tempo, com um golaço do atacante Guilherme, que acertou um belo chute de fora da área.

O gol de empate do Cruzeiro não deixou a desejar no quesito beleza. Já na segunda etapa, Vinícius Popó acertou um belo chute, sem deixar a bola cair, após um lançamento longo do zagueiro César, dando números finais ao clássico desta quarta-feira.

Contra o líder

Com uma equipe alternativa, visando a reta final do Campeonato Mineiro, o Atlético foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, que retomou a liderança da competição após uma vitória por 2 a 0 sobre os mineiros. Os gols dos cariocas foram marcados por Wendel e Rodrigo Muniz.

Panorama

Agora, faltam apenas cinco rodadas para o fim da fase de classificação do campeonato. Os três clubes mineiros seguem entre as oito equipes que se classificam para as quartas de final da mais importante competição da categoria no país.

Com 26 pontos, o América segue na quinta colocação do campeonato. Logo atrás estão Cruzeiro e Atlético, com 25 e 24 pontos, respectivamente.