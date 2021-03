Prevista para ser entregue no próximo ano, a Arena MRV vai tomando forma e mexendo cada vez mais com o imaginário dos torcedores do Atlético. Para se aproximar cada vez mais dos 'donos da casa' e tornar esta relação mais ainda mais íntima, a equipe de comunicação do estádio iniciou nessa terça-feira (23), em seu canal no Youtube, uma websérie especial que apresenta um dia na vida de pessoas envolvidas no projeto.

“Pelo Nosso Ideal”, nome dessa nova atração do canal oficial da Arena MRV, remete ao verso do hino do clube “Vencer, vencer, vencer; este é o nosso ideal”, e tem o objetivo de humanizar a obra, apresentando ao público aqueles que ajudam a erguer o sonho atleticano.

“Somos uma obra diferente. Além de concreto, aço e máquinas, temos na construção da Arena MRV a paixão dos colaboradores envolvidos no projeto”, afirma o gerente de Marketing da Arena MRV, João Márcio Coelho Jr.

A websérie terá episódios mensais e serão retratados, além de funcionários da Arena MRV, colaboradores das empresas de engenharia responsáveis pela obra e terceirizados. O primeiro episódio retrata a analista de Marketing da Arena MRV, Jéssica Meireles.