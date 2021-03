Que sufoco, Cruzeiro! Pelo segundo ano seguido, o time estreou na Copa do Brasil contra o São Raimundo (RR), em Boa Vista, e novamente obteve a classificação com um empate. A diferença foi a postura da Raposa. Se em 2020, os celestes seguraram um 2 a 2 suado, desta vez buscou o 1 a 1, melhorando bastante de rendimento: de um primeiro tempo apático para uma etapa final mais contundente. O próximo oponente será o América (RN).

Fininho abriu o placar para os donos da casa aos 8 minutos, mas Felipe Augusto deixou tudo igual aos 8 do segundo tempo. A equipe mineira se beneficiou pelo regulamento, de se garantir na próxima fase com um empate, e avançou no torneio.

Mérito para o técnico Felipe Conceição, que fez bem a leitura da partida, não teve medo de promover três alterações já no intervalo – incluindo o xará Augusto, autor do tento celeste – e foi fundamental para a mudança de comportamento do Cruzeiro no duelo.

No entanto, a classificação vem com ressalvas e coloca um alerta de que é necessário à Raposa produzir muito mais coletivamente se quiser chegar longe na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SÃO RAIMUNDO (RR) 1 X 1 CRUZEIRO

SÃO RAIMUNDO

André; Carlinhos, Vera Cruz, Lucão e Bruno Maia; Juca, Belão e Ygor; Tavinho (Matheus Tomaz), Fininho (Romário) e Eric

Técnico: Beto Vieira

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Claudinho (Marcinho); Airton, Bruno José (Felipe Augusto) e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 11 de março de 2021

ESTÁDIO: Canarinho

CIDADE: Boa Vista-RR

MOTIVO: Primeira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo

CARTÕES AMARELOS: Belão, Fininho (São Raimundo); Ramon (Cruzeiro)

GOLS: Fininho aos 8 minutos do primeiro tempo; Felipe Augusto aos 8 minutos do segundo tempo