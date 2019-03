Quando entrar em campo nesta terça-feira (12) para enfrentar o Nacional, no Uruguai, o goleiro Victor, de 36 anos, completará 395 partidas com a camisa do Atlético. Alcançando a marca, o "Santo" dos alvinegros, que está no clube desde 2012, ficará a cinco duelos de se igualar a Toninho Cerezo, o décimo na lista de atletas que mais vezes defenderam o Galo na história.

Jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Atlético:

POSIÇÃO JOGADOR NÚMERO DE PARTIDAS 1 JOÃO LEITE 684 2 VANDERLEI PAIVA 559 3 LUIZINHO 537 4 VANTUIR 507 5 KAFUNGA 504 6 PAULO ROBERTO 504 7 GRAPETE 486 8 REINALDO 475 9 AFONSO SILVA 464 10 TONINHO CEREZO 400 11 PAULO ISIDORO 399 12 VICTOR 394

Números de Victor pelo Atlético:

Jogos : 394

Gols: 413 sofridos

Vitórias: 191

Empates: 104

Derrotas: 99