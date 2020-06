"Em tempos difíceis é preciso CRIATIVIDADE. Aqui no Galo, estamos arrumando a casa pensando no futuro, mas temos que viver bem o presente. Confirmado: Marrony fará exames médicos e será anunciado!". Foram com estas palavras que o presidente Sérgio Sette Câmara usou o Twitter para anunciar mais um reforço para o Atlético.

O atacante de 21 anos, revelado e com destaque no Vasco, deve desembarcar às 8h desta terça-feira (16) na capital mineira. Ao todo, o Galo terá que desembolsar cerca de R$ 20 milhões para comprar 80% dos direitos econômicos do atleta. Para isso, contará com ajuda dos parceiros (BMG e MRV).