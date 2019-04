Foram necessários 10 minutos para uma publicação do Atlético ser rebatida por vários torcedores nas redes sociais. Após anunciar que o cantor Netinho de Paula será a atração principal na Esplanada do Mineirão, antes do jogo de domingo (7) contra o Boa Esporte. A reação adversa, vista na maioria dos comentários (no Twitter), é devida à agressão cometida pelo artista à ex-mulher, em 2005.

"Ela provocou, eu agredi", disse Netinho em entrevista dada em 2014 ao site O Fuxico. A briga entre o artista e a ex-mulher Sandra chocou o país, já que ela foi a público e mostrou vários hematomas, além dos olhos roxos. Depois do episódio, o cantor pediu perdão a todas mulheres, se disse arrependido, admitiu o erro e jurou nunca mais cometer algo deste tipo. Contudo, parece que a imagem não se apagou.

Confira os comentários dos torcedores do Atlético: