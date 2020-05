A noite desta terça-feira (19) chegou em forma de bomba para o torcedor do Cruzeiro, após a notícia de que o clube perderá seis pontos no Campeonato Brasileiro da Série B por não ter quitado o débito na Fifa - na cobrança que envolvia o volante Denilson. A informação foi passada em primeira mão pela Rádio Itatiaia.

E não precisou de muito tempo para que mais esta péssima notícia para os celeste se transformasse em motivo de zoação para os rivais. Em poucos minutos, memes e brincadeiras tomaram conta das redes sociais.

Fala Zezé. Bom dia cara. Deixa eu te falar uma coisa. To pensando aqui, sei que está difícil para vocês, sei que está correndo atrás, mas to falando por mim, não falei com ninguém do time. Vê se você consegue pelo menos pagar as dívidas pra gente não perder 6 pontos na Série B.