O presidente José Carlos Peres assegura que o Santos não tem interesse em negociar Bruno Henrique e Victor Ferraz, mas admitiu nesta quinta-feira que o clube pode perder ambos os jogadores. De acordo com o dirigente, o lateral e o atacante demonstraram interesse em receber salários maiores, o que pode levar o clube a acertar a saída de ambos.



"O Sampaoli chegou e disse que conta com estes jogadores. Mas os atletas têm o desejo de ganhar um salário maior. Vamos resolver nos próximos dias", afirmou Peres, em entrevista à rádio Transamérica, reconhecendo a possibilidade de o Santos não contar com Victor Ferraz e Bruno Henrique em 2019.



Victor Ferraz é o capitão do Santos e recebeu uma renovação contratual durante a temporada. Mas o lateral desperta o interesse do São Paulo há algum tempo e agora convive com a possibilidade real de trocar de time no futebol paulista. Já Bruno Henrique é alvo do interesse do Flamengo e também estaria na mira do Cruzeiro.



Sem saber se terá Victor Ferraz e Bruno Henrique em 2019, o Santos também convive com a incerteza sobre Dodô. Peres explicou nesta quinta-feira ter um acordo com a Sampdoria, que ampliou o caso para o time pagar pela aquisição do lateral-esquerdo, que está emprestado ao clube até o fim deste ano.



O problema é que o Santos ainda não fechou um acordo com Dodô. A diretoria espera que o jogador aceite reduzir o seu salário, hoje em quase R$ 700 mil, quando for adquirido, mas não vem tendo sucesso nas negociações.



"Dodô é o lateral-esquerdo que queremos. Com a Sampdoria está tudo certo. Eles nos deram uma extensão do prazo para janeiro para pagar o valor acordado no empréstimo. Falta o atleta aceitar nossa proposta. Ele saiu de férias e atrasou um pouco", afirmou Peres.