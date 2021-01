Um homem de família e que, sempre que pode, não desperdiça a oportunidade de ter por perto os seus. Pelo perfil de Alejandro Sampaoli, um dos três filhos de Jorge, é possível conhecer bastante a intimidade do treinador atleticano.

Radicado em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o comandante do Alvinegro, de 60 anos, curte os momentos de folga da bola em boa companhia. Casado com a chilena Paula Valenzuela, com quem tem o pequeno León, Sampaoli tem mais dois filhos, frutos do primeiro: o já citado Alejandro e Sabrina, ambos que já passaram dos 30 anos. A filha, inclusive, é mãe de Benício, primeiro neto do técnico.

Nesta sexta-feira (15), o comandante completará 320 dias desde o anúncio oficial de sua contratação no Atlético, em 1º de março. Considerando a década passada e o início desta, ele já é o terceiro técnico com mais dias no clube, ficando atrás apenas de Cuca e Levir Culpi. Contra o RedBull Bragantino, igualou o número de dias de Dorival Jr.